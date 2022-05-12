12 Мая 2022 00:46

Четырехлетний мальчик провалился в котлован и погиб в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Четырехлетний ребенок во время игры на улице случайно провалился в вырытый возле дома котлован и погиб. Трагедия произошла в микрорайоне «Карасу» Алатауского района города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По факту смерти ребенка в департаменте полиции Алматы начато досудебное расследование.

«Трагедия зарегистрирована в Алатауском районном управлении полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Кроме того, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление истинных обстоятельств трагедии. В обязательном порядке в рамках закона будут приняты меры», - сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

По информации, опубликованной в СМИ, котлован, унесший жизнь ребенка, выкопан под канализационную насосную станцию. Однако на опасном участке работы временно были приостановлены.