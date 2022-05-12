Qazaq TV KazTube Телерадиокомпания Президента Казахстана
Четырехлетний мальчик провалился в котлован и погиб в Алматы
12 Мая 2022 00:46

Четырехлетний мальчик провалился в котлован и погиб в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Четырехлетний ребенок во время игры на улице случайно провалился в вырытый возле дома котлован и погиб. Трагедия произошла в микрорайоне «Карасу» Алатауского района города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По факту смерти ребенка в департаменте полиции Алматы начато досудебное расследование.

«Трагедия зарегистрирована в Алатауском районном управлении полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Кроме того, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление истинных обстоятельств трагедии. В обязательном порядке в рамках закона будут приняты меры», - сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

По информации, опубликованной в СМИ, котлован, унесший жизнь ребенка, выкопан под канализационную насосную станцию. Однако на опасном участке работы временно были приостановлены.


Автор:
Корреспондент
Читайте также
Суицид совершил сотрудник прокуратуры в Костанае
Пострадавший при стрельбе в Алматы в тяжелом состоянии - врачи
Перепадом напряжения в сети объяснили причину неисправности аттракциона в Караганде
Кран-манипулятор насмерть сбил подростка в Костанае
Спецсчет для помощи пострадавшим от пожара семьям открыли в Костанае
Дождь в Алматы ожидается в ближайшие три дня
Анонс наиболее важных событий в Казахстане 12 мая
Свои действия не считаю героизмом – спасший висевшую на балконе девочку Сабит Шонтакбаев
Популярное
Висевшую на балконе восьмого этажа девочку спасли в Нур-Султане
Казахстанские ученые разработали доступный биоматериал для восстановления костей
Пересадку почки от матери к дочери провели в Таразе
Спасшему девочку от падения с балкона подарили квартиру в Нур-Султане
Центр онкологии и хирургии откроют в Жамбылской области
За нападение на полицейских в городе Шу задержаны 13 человек
Конфликт мужчин закончился стрельбой в Алматы
Последствия сильного ливня устраняют в Алматы
Казахстанцы могут обжаловать штрафы за неправильную парковку
Президент РК: Абсолютно уверен в том, что казахско-турецкая дружба в будущем будет только крепнуть
Свои действия не считаю героизмом – спасший висевшую на балконе девочку Сабит Шонтакбаев
Сахар подорожал на треть с начала года в СКО
Счета на 3 млрд тенге заморожены по трем российским банкам - Мадина Абылкасымова
Более 20 нарушителей правил пожарной безопасности в горах оштрафовали в Алматы
Архив