Четырехлетний мальчик провалился в котлован и погиб в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Четырехлетний ребенок во время игры на улице случайно провалился в вырытый возле дома котлован и погиб. Трагедия произошла в микрорайоне «Карасу» Алатауского района города Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По факту смерти ребенка в департаменте полиции Алматы начато досудебное расследование.
«Трагедия зарегистрирована в Алатауском районном управлении полиции. Назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причины смерти ребенка. Кроме того, проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление истинных обстоятельств трагедии. В обязательном порядке в рамках закона будут приняты меры», - сообщила официальный представитель департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.
По информации, опубликованной в СМИ, котлован, унесший жизнь ребенка, выкопан под канализационную насосную станцию. Однако на опасном участке работы временно были приостановлены.