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Четырехлетний мальчик пропал в Актобе

28 Декабря 2022, 20:16
Четырехлетний мальчик пропал в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе ищут четырехлетнего мальчика, который пропал сегодня утром со двора дома, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«28 декабря в 9:35 часов на телефон 102 Центра оперативного управления поступило сообщение о том, что со двора дома №59 по улице Казангапа в Актобе пропал малолетний ребенок 2018 года рождения Данил Ахунов», - сообщил пресс-секретарь департамента полиции области Ерболат Саркулов.

Мальчик худощавого телосложения, ростом около 120 сантиметров. Он был одет в оранжевую куртку с капюшоном, вязаную сине-белую шапочку с синим бубенчиком, синюю замшевую обувь.

На данный момент на поиски пропавшего мальчика привлечены наряды комплексных сил полиции, военнослужащие Национальной гвардии РК и волонтеры.

Всех, кто располагает информацией, просят сообщить в полицию, позвонить по телефону 102 или 8771-785-1058.


Фото: пресс-служба ДП Актюбинской области



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