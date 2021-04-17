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    00:09, 17 Апрель 2021 | GMT +6

    Четырехлетнего ребенка насмерть сбили в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане водитель допустил наезд на 4-летнего мальчика, катавшегося на самокате. От полученных травм ребенок скончался, передает МИА «Казинформ».

    «16 апреля текущего года в 19:21 на канал 102 поступило сообщение о том, что во дворе дома по проспекту Сарыарка совершен наезд на ребенка. Установлено, что 25-летний водитель автомашины «BMW X5» при движении вперед, допустил наезд на 4-летнего мальчика, катавшегося на самокате. От полученных травм ребенок скончался. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 ч.3 УК РК. Водитель водворен в ИВС», - подтвердили информацию в департаменте полиции города Нур-Султана.

    В ведомстве также напомнили, что водителям следует быть внимательными во время движения в жилой зоне и в дворовых территориях.

    «Не парковать свои транспортные средства вдоль подъезда по маршруту до детской игровой площадки, так как данные транспортные средства закрывают обзор видимости пешеходу и водителю. Соблюдайте требования правил дорожного движения. Родителям несовершеннолетних рекомендуем не оставлять детей без присмотра и провести разъяснительную работу с детьми об опасности игр на проезжей части дороги», - дополнили в полиции.


    Теги:
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