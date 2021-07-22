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Четырех водителей наказали за перевоз скота без документов в Туркестанской области

22 Июля 2021 21:51
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Четырех водителей наказали за перевоз скота без документов в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские Туркестанской области привлекли к ответственности четырех водителей, перевозивших скот без документов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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С целью профилактики и пресечения преступлений, связанных с кражами домашнего скота, полицейские ДП Туркестанской области продолжают проведение соответствующих мероприятий в рамках программы МВД РК «О защите имущества на 2021-2023 годы».

В ходе очередных рейдовых отработок стражи порядка проверили 18 автотранспортных средств, в результате чего выявили 4 водителей, которые перевозил домашнюю скотину без каких-либо документов.

Около 5 утра на трассе Шымкент-Жетысай полицейские остановили автомашину марки «ГАЗ-53», водитель которой вёз на рынок корову и жеребёнка без соответствующих документов. В остальных трёх случаях автовладельцы перевозили без документов мелкий рогатый скот.

В отношении нарушителей собрали материалы по статье 406 КоАП РК «Нарушение законодательства Республики Казахстан в области ветеринарии» и направили в районную ветеринарную инспекцию для принятия законного решения.


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#Туркестанская область   #Борьба с преступностью   #МВД РК   #Регионы   #Животные  
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