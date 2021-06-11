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    21:46, 10 Июнь 2021 | GMT +6

    Четырех пропавших в горах Туркестанской области туристов нашли полицейские

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    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Полицейские и спасатели нашли четырех туристов, пропавших накануне в горах Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

    «В полицию поступило сообщение о том, что в Сайрамо-Угамском ущелье пропали 4 человека. Установлено, что семья местных жителей из Шымкента на двух автомашинах 7 июня направилась на пик Безымянный. Бабушка, супруги и две внучки остались внизу, а двое мужчин, 1981 и 1984 года с двумя сыновьями 2005 и 2008 года ушли дальше своим ходом. Они должны были вернуться 9 июня, однако женщины их не дождались и сообщили на пульт 102 Толебийского отдела полиции», - сообщили в пресс-службе департамента.

    Полицейские сразу же зарегистрировали заявление в отделе полиции и организовали три мобильные поисковые группы из числа сотрудников полиции, ДЧС и егерей. Они пешим ходом обследовали территорию Сайрамо-Угамского природного заповедника. Проверили ущелья, массивы, отроги, склоны и хребты подножья гор госнацпарка.

    В результате поисковых мероприятий в ночь на 10 июня одна из мобильных групп обнаружила пропавших туристов живыми и здоровыми, и вернули родным. Как оказалось, туристы заблудились между двумя горными реками и сбились с маршрута.

    Полиция Туркестанской области напоминает гражданам быть внимательными и не сходить с маршрута, предупреждать родственников о пути следования и как вы планируете дойти до цели. Обязательно интересуйтесь прогнозами погоды. имейте при себе карту, компас и заряженный мобильный телефон.


    Теги:
    МВД РК МЧС Туркестанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Общество Происшествия Правоохранительные органы
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