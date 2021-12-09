Четырех пьяных водителей задержали за ночь в Нур-Султане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Четырех пьяных водителей задержали за ночь в Нур-Султане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.
В период с 5 по 11 декабря в Нур-Султане проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок».
За время проведения ОПМ задержано 10 водителей в состоянии опьянения, один водитель ранее лишенный права управления. Выявлено более 50 водителей за непредоставление преимущества в движении пешеходам.
Так, в ночное время полицейскими задержано четыре пьяных водителя.
Об очередном пьяном водителей на канал «102» сообщили очевидцы. Около 05:30 часов автопатруль на улице Жумабаева остановили автомашину «Hyundai» под управлением 29-летнего жителя Жамбылской области. При проверке полицейские заметили, что поведение молодого человека напоминает состояние опьянения. Согласно медицинскому освидетельствованию водитель управлял автомашиной в состоянии алкогольного опьянения легкой степени тяжести. В отношении водителя возбуждено административное производство по статье 608 части 1 КРКобАП, автомашина водворена на коммунальную стоянку. Решением административного суда мужчина арестован на 15 суток и лишен права управления транспортным средством сроком на 7 лет.
С начала ОПМ выявлено более 1800 административных правонарушений, в том числе около 200 фактов мелкого хулиганства, 124 нарушения тишины. Задержано 265 человек за распитие или появление в общественных местах в состоянии опьянения. Выявлено 17 противоправных действий в сфере семейно-бытовых отношений, за нарушение защитного предписания задержано 10 семейных дебоширов.
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