Четырех организаторов финпирамиды Mudarabah Capital взяли под стражу

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четыре организатора финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» взяты под стражу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Установлены ещё три фигуранта по делу финансовой пирамиды.

«Речь идёт об участниках товарищества «Mudarabah Capital», р.Ш. и гр.Т., которые ранее были отпущены по залог, а также двоих гражданах, находившихся на период досудебного расследования под «домашним арестом». Они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в Следственном управлении департамента полиции города Алматы по ст.217 ч.3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано департаментом полиции города Алматы по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО «Asteх.kz», ТОО «ACD technology» по факту создания и руководства финансовой пирамидой», - сообщил заместитель начальника департамента полиции города Алматы полковник полиции Рустам Абдрахманов.

Установлено, что с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. Денежные средства в размере свыше 5 млрд тенге в ТОО «Asteх.kz» от 162 вкладчиков поступали через другую компанию - ТОО «Mudarabah Capital».

Напомним, в октябре прошлого года в Алматы задержан руководитель компании «Mudarabah Capital» за организацию финансовой пирамиды. 14 человек признаны подозреваемыми по делу о создании финансовой пирамиды Mudarabah Capital, двое из них объявлены в международный розыск. Стоит отметить, что в рекламе этой компании снимались популярные казахстанские вайнеры - Мейржан Туребаев, Мейирхан Шерниязов и Азим Саидбаев. Вайнер Мейржан Туребаев ранее был отпущен под залог. Видео о финпирамиде было опубликовано на странице замначальника полиции в соцсетях. Одна из жертв финансовой пирамиды «Mudarabah Capital» подожгла себя в знак протеста перед зданием МВД РК в городе Нур-Султан.



