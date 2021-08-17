Четырех акмолинцев спас из огня сотрудник службы пробации

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Сотрудник акмолинской службы пробации, заметивший ранним утром клубы дыма, успел спасти из огня четырех членов одной семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе ДУИС по Акмолинской области, сотрудник службы пробации Сандыктауского района ДУИС по Акмолинской области Сергей Шаповалов, начинающий свое утро с рассветом солнца, спас из огня целую семью.

«Мне вполне хватает 5-6 часов сна. С детства привык рано просыпаться, обливаться холодной водой и совершать утреннюю пробежку», - отмечает мужчина.

«Сергей вырос в семье, где с детства прививали любовь к природе, приучали к самостоятельности. Виктор Шаповалов, отец Сергея, был лесником, ложился спать поздно, вставал с восходом солнца. Что и перенял для себя сын», - рассказала пресс-секретарь ведомства Ирина Горнова.

Во время своих утренних занятий Сергей увидел, что над одним из домов валит густой дым, совсем не похожий на печной, да и летом так рано вряд ли кто баню топит или мусор жжет. Заподозрив неладное, мужчина поспешил к дому. Крыша строения, в котором спали люди, уже была охвачена огнём.

Разыскав людей в чужом задымленном доме, Шаповалов помог выйти четверым членам семьи, после чего до приезда пожарных приступил к тушению кровли, не теряя времени.

«Мы от всего сердца благодарим Сергея. Страшно представить, что могло быть, если бы не этот парень. Хочу поблагодарить его родителей, что воспитали такого человека, низкий им поклон», - отметил спасенный глава семейства Назим Джавадов.

Добавим, что Сергей Шаповалов поступил на службу в уголовно-исполнительную систему в 2007 году. Ранее, после службы в армии, 12 лет вместе с отцом работал лесником в родном Сандыктау. В интернациональной семье Шаповаловых растёт дочь Даша, родители, также стараются привить ей самое главное - любовь к окружающему миру, теплоту души и неравнодушие к чужой беде.



