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    00:50, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Четыре врачебные амбулатории построят в Актюбинской области

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    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В 2022 году в Актюбинской области планируют построить 8 объектов здравоохранения, в том числе 4 врачебные амбулатории в районах. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Построят 4 врачебные амбулатории в Байганинском, Уилском, Алгинском, Мугалжарском районах, также 3 медпункта в городе Хромтау, в Айтекебийском районе и одну пристройку к врачебной амбулатории в Кобде. Общая сумма объектов составит более 1 млрд тенге», - сообщил на очередной сессии областного маслихата руководитель управления здравоохранения Рустем Исаев.

    По государственно-частному партнерству планируется строительство дополнительного корпуса на 100 коек к стационару Центра охраны материнства и детства стоимостью 3,71 млрд тенге. В 2022-ом также планируется капремонт в 8 организациях здравоохранения на общую сумму 567,7 млн тенге.

    Р.Исаев отметил, что в Актюбинской области необходимо построить новую инфекционную больницу. Запрос направлен в управление экономики и бюджетного планирования. Возведение объекта планируется на базе недостроенного противотуберкулезного диспансера в Жанаконысе, предложение на стадии рассмотрения.

    Теги:
    Актюбинская область Здравоохранение Строительство
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