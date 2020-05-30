Четыре туриста в горах близ Алматы оказались в ловушке
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четырех туристов в ущелье реки Батарейка спасли в горах близ Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Республиканского оперативно-спасательного отряда КЧС.
29 мая в дежурную часть Республиканскому оперативно-спасательному отряду передали информацию от очевидца, который шел по маршруту в Кок-Жайлау.
По его словам на левой стороне Просвещенца, на горе Мохнатка два человека привлекали к себе внимание и подали сигналы бедствия.
Оперативная группа, включающая в себя кинологический расчет, выехала на поисково-спасательные работы.
«Примерное место поисков было известно. Благодаря оперативности и профессионализму спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда добрались до пострадавших за короткое время. Двое парней направлялись к водопадам, на которые можно добраться, следуя вдоль реки Батарейка. Однако в ущелье этой реки до сих пор сохранились последствия сильного урагана прошедшего в 2011 году, поваленные тогда деревья, создают препятствия для путников и неосторожное движение может привести к травме. Так, один из парней повредил ногу. Идти самостоятельно он не мог. Проходящие рядом парень с девушкой заметили бедственное положение туристов и решили совместно дождаться помощи», - сообщили в РОСО.
Когда спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда прибыли к месту вызова, туристы находились на крутом пригорке, состоящим из мелкого щебня, по которому легко можно подняться, а вот спуститься практически невозможно, стопа катится по мелким камням, удержаться на ногах очень сложно – все четверо оказались в ловушке.
Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда первым делом оказали парню с травмированной ногой помощь. Спасатели иммобилизовали конечность пострадавшего и уложили на специальные носилки. Далее на страховочном тросе спустили всех четверых туристов.
По завершению спуска пострадавший турист, с травмой ноги был передан бригаде Центра медицины катастроф КЧС, трое на оперативной машине были доставлены до безопасного места.
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