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Четыре сложные операции на глаза провели пациентам в один день в Алматы

18 Февраля 2022 20:42
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Четыре сложные операции на глаза провели пациентам в один день в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В центральной городской клинической больнице Алматы проведены четыре сложные операции пациентам на новом закупленном американском оборудовании - фако-витреальной машине, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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По данным пресс-службы ЦГКБ, операции проведены пациентам с диагнозами: отслойка сетчатки, гемофтальм, катаракты.

Гемофтальмом в офтальмологии называют просачивание крови в область стекловидного тела или в какое-то из имеющихся вокруг него пространств. К причинам, вызвавшим подобную ситуацию, относят повреждения сосудов сетчатой оболочки при ее разрыве, либо слабость стенки ее новообразованных сосудов, имеющих аномальное строение.

«На этом оборудовании можно проводить оперативное вмешательство как на хрусталике глаза, так и на заднем отрезке глазного яблока. Новый аппарат уникален тем, что одновременно у пациента можно проводить комбинированные операции», - рассказывает заведующая отделением Абраимова.

Теперь жителям города Алматы офтальмологи Центральной городской клинической больницы смогут проводить тяжёлые, высокотехнологичные операции, которые ранее делали только в научно-исследовательском институте глазных болезней.

Новое оборудование - последняя разработка одного из ведущих производителей в США для офтальмологической хирургии.

«Здесь множество функций, это и контроль давления, и высокоскоростное точное разрезание, излучение лазером. Все это помогает хирургу с комфортом для пациента проводить сложнейшие операции. Бесшовная технология легче переносится пациентом. А послеоперационный период длится всего несколько дней», - отметила специалист.


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#Алматы   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Еламан Турысбеков

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