Четыре сирийских солдата погибли при обстреле Дамаска Израилем

АММАН.КАЗИНФОРМ – Четыре сирийских солдата погибли и еще четверо получили ранения в результате авиаудара израильской авиации по окрестностям Дамаска, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на сирийское агентство SANA.

Воздушная атака произошла в ночь на понедельник со стороны Голанских высот – спорной территории на границе между Израилем и Сирией.

«Сегодня после полуночи израильский противник осуществил воздушную агрессию со стороны оккупированных сирийских Голан, нанеся удары по некоторым точкам в окрестностях города Дамаск», - сообщило SANA со ссылкой на военный источник.

Также сообщается, что средства сирийских ПВО перехватили ракеты агрессора и сбили часть из них.

В результате нападения четыре солдата погибли, еще четверо получили ранения. Также принесен материальный ущерб.

Между тем, по данным НПО «Сирийская обсерватория по правам человека» (SOHR), в результате израильских авиаударов четверо солдат и двое неизвестных погибли, еще семеро получили ранения.

Издание сообщает, что израильские авиаудары были нанесены по нескольким позициям, на которых размещались склады и военные посты поддерживаемых Ираном ополченцев. Удары пришлись по району международного аэропорта Дамаска, району аэродрома Демас и другим территориям к западу от сирийской столицы.

В последние годы Израиль нанес сотни воздушных ударов по целям в контролируемых правительством районах Сирии. При этом власти Израиля редко признают публично свои нападения на объекты в Сирии, придерживаясь позиции, что такие операции направлены на то, чтобы иранское оружие не попало в руки вооруженных группировок в Сирии, поддерживаемых Тегераном.