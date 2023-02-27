Четыре школы построят в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске по проекту «Комфортная школа» построят четыре новых школы. Возведение двух из них начнется в этом году, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы акима области, глава региона Айдарбек Сапаров встретился с председателем правления АО «Samruk-Kazyna Construction» Мауленом Айманбетовым.

«На встрече обсудили вопросы по реализации национального проекта и ход подготовительных работ для строительства школ. «Samruk-Kazyna Construction» - единый оператор по реализации национального проекта «Комфортная школа» по стране», - добавили в пресс-службе.

Фото: gov.kz

Помимо школ, в Петропавловске планируют в этом году строительство других социальных объектов. В частности, в микрорайонах Жас өркен и Береке появятся новые детские сады. Определили земельные участки под строительство коррекционной школы и физкультурно-оздоровительного комплекса.

Аким области поручил профильным ведомствам завершить в срок все подготовительные работы и весной приступить к строительству соцобъектов.