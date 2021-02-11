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    04:36, 11 Февраль 2021 | GMT +6

    Четыре сельских клуба построят в одном из районов Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В Курмангазинском районе Атырауской области построят четыре сельских клуба, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Новые клубы будут построены в селах Байда, Приморье, Бирлик и Коптогай. Уже разработана проектно-сметная документация на строительство клубов взамен находящихся в аварийном состоянии. Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация на строительство Дома культуры в селе Хиуаз», - сообщил в ходе онлайн-отчета о проделанной работе аким Курманазинского района Кайрат Нуртаев.

    По его словам, в этом году также намечается реконструкция центрального стадиона строительства набережной​ в районном центре Курмангазы.


    Теги:
    Атырауская область Акимат Строительство
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