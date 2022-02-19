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Четыре региона Казахстана - в «желтой» зоне по распространению коронавируса
19 Февраля 2022 11:32
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 февраля 2022 года, в «красной» зоне по-прежнему находятся три региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной» зоне: г. Алматы, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Костанайская, Карагандинская области.
В «зеленой» зоне: г. Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Туркестанская области.
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