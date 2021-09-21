Четыре района Карагандинской области завершили уборку зерновых

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Карагандинской области уже завершили уборку зерновых крестьянские хозяйства Абайского, Жанааркинского, Улытауского и Шетского районов. Уборочная площадь злаковых в регионе в этом году составила более 930 тысяч гектаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Полностью закончить уборку зерновых в области планируют к 25 сентября, картофеля – 30 сентября, овощей – 10 октября.

О ходе осенних полевых работ на аппаратном онлайн-совещании под председательством главы региона Жениса Ксымбека доложили руководитель управления сельского хозяйства Аскар Санаубаров и акимы районов.

«Площадь уборки картофеля в сельхозформированиях составила 11 208 гектаров и 1 610 гектаров других овощей. На 20 сентября убрано и обмолочено 888 тыс. гектаров зерновых, или 95,2%. При средней урожайности 9,3 ц/га намолочено 829,5 тыс. тонн зерна. От запланированных 109 тысяч тонн семян зерновых засыпано 99,6 тыс. тонн, или 91,4%», – сообщил Аскар Санаубаров.

Привлечено на работы 1 989 зерноуборочных комбайнов, 62 картофелеуборочных комбайна и 90 картофелекопателей.

По словам Аскара Санаубарова, качество собранного зерна хорошее. Достаточно в области и зернохранилищ.

Идёт работа по формированию резервного фонда зерна. К приёмке готовы шесть зерноперерабатывающих предприятий.

Аким области Женис Касымбек поручил акимам районов и руководителям отделов сельского хозяйства проконтролировать своевременную уборку урожая, для сдерживания цен на социальный хлеб и картофель сформировать запасы стабилизационного фонда.