Четыре пожара за сутки ликвидировали в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ – Всего в Восточном Казахстане с начала пожароопасного периода сгорело около 500 тонн сена. Основной процент связан с неосторожным обращением с огнем и нарушениями правил пожарной безопасности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

В Глубоковском районе Восточно-Казахстанской области в селе Бобровка во дворе жилого многоквартирного двухэтажного дома произошел пожар. На момент прибытия пожарных подразделений горели деревянные конструкции хозпостройки. Огонь также перекинулся на деревянные конструкции кровли гаража на площади 4 кв. м, сено 2,4 тонны. Огнеборцами огонь ликвидирован на площади 30 кв. м. Как оказалось, владелец сена не соблюдал меры безопасности из-за чего произошло загорание и огонь перекинулся на соседнюю хозпостройку.

В Глубоковском районе на окраине села Веселовка во время движения автомобиля марки «Газель» загорелись сгораемые детали моторного отсека, обшивка салона, покрышки колес, панель приборов на общей площади 10 кв.м, также огонь распространился на сухую траву на площади 50 кв. м. Прибывшие на место происшествия огнеборцы ликвидировали возгорание. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с агрегатом повышенной опасности.

В Катон-Карагайском районе на окраине села Солдатово на открытой территории загорелось 90 тонн сена. Пожарными подразделениями огонь ликвидирован. Причиной загорания послужило отсутствие искрогасителя на тракторе, складировавшем сено.

В Глубоковском районе селе Белокаменка в здании магазина горели деревянные конструкции стеллажей, холодильное оборудование, продукты и товары. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.