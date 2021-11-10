Четыре пожара в частных домах произошло за сутки в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – Четыре пожара в частных жилых домах произошло за сутки в Семее, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

«9 ноября в 10:02 поступило сообщение о пожаре по адресу поселок Бобровка, второй переулок. Пожарными подразделениями установлено, что в частном жилом доме горели деревянные конструкции кровли. Спасатели оперативно ликвидировали возгорание на площади 15 квадратных метров. Предварительная причина пожара - несоблюдение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи», - проинформировали в пресс-службе департамента.

По этой же причине пожар произошел в районе Холодный ключ по улице Чарская. В частном жилом доме в помещении зала горели деревянные конструкции потолочных перекрытий, мебели, дверной проем, личные вещи на общей площади 5 квадратных метров.

Третий пожар произошел по улице Березовая, во дворе частного жилого дома горят деревянные конструкции хозяйственной постройки на общей площади 50 квадратных метров. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

«Четвертый пожар возник тоже в частном жилом доме, сообщение на пульт 101 поступило в 21 часов 25 минут. В частном жилом доме по улице Пржевальского горели деревянные конструкции кровли, оконные, дверные блоки, потолочные перекрытия, мебель личные вещи, также навес на общей площади 138 квадратных метров. Предварительная причина пожара: НТПБ при монтаже и эксплуатации электросети», - пояснили в пресс-службе ведомства.













Основной причиной пожара послужило нарушение требований правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации отопительной печи.

Специалисты ДЧС ВКО напоминают, чтобы уберечь свое имущество и жизнь необходимо придерживаться следующих правил:

· если вы почувствовали запах гари, увидели дым или огонь незамедлительно вызывайте пожарных;

· предупредите соседей о возникшем пожаре;

· немедленно покиньте помещение, при этом закрыв органы дыхания мокрой тканью, дышите через нее;

· если пути выхода отрезаны огнем, постарайтесь выйти на балкон, плотно закройте за собой дверь и зовите на помощь;

· чтобы не допустить пожара необходимо соблюдать правила техники пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, а также быть внимательными при обращении с огнем.