Четыре пожара ликвидировали за сутки огнеборцы в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - За сутки огнеборцы ВКО ликвидировали 4 пожара, 2 из них с загоранием сена, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС ВКО.

«В Уланском районе во дворе жилого частного дома горели деревянные конструкции крыши хозпостройки на площади 100 кв. м, а также 5 тонн сена. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

В районе Алтай во дворе частного дома в гараже горели деревянные конструкции боковой входной двери, стеллажа на площади 2 кв. м. Предварительная причина пожара – несоблюдение требований пожарной безопасности при монтаже и эксплуатации электрооборудования.

В Урджарском районе по улице Джамбула во дворе жилого частного дома горело 10 тонн сена. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем.

12 ноября около 2 часов ночи в Жарминском районе по трассе «Омск- Майкапчагай» на 9 километре до одного из крестьянских хозяйств горело складированное сено в рулонах - 125 тонн. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем. Огонь был локализован спасателями в 07 часов утра. В регионе при пожарах огнем уничтожено более 4200 тонн сена «, - рассказали в пресс-службе.

ДЧС КВО напоминает, что наиболее часто пожары происходят по вине владельцев частных домов, которые нарушают правила безопасности при хранении сена, неосторожно обращаются с огнем либо игнорируют игру детей со спичками. Такие пожары опасны тем, что могут распространяться на соседние дома, хозяйственные постройки. Бушующее пламя вмиг уничтожает многодневный труд.

Правилами пожарной безопасности предусмотрен целый ряд мероприятий:

-территория сеноскладирования должна быть очищена от сгораемого мусора, обнесена изгородью или расположена желательно вблизи водоисточников;

-расстояние от скирд до линии электропередач не может превышать менее 15 метров, до дорог - не менее 20 метров, скирды необходимо располагать на расстоянии 50 метров от зданий и строений;

-не допускается складирование сена на крышах сараев в близи жилых строений, а так же загромождение проходов и проездов.

ДЧС ВКО обращается к жителям сел и руководителям крестьянских хозяйств с просьбой соблюдать правила пожарной безопасности при заготовке грубых кормов. К работам по заготовке сена и его складированию допускать только ту автотехнику, которая оборудована искрогасителями и первичными средствами пожаротушения.