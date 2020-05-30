Четыре пациента с коронавирусом находятся в крайне тяжелом состоянии в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Руководитель управления общественного здоровья Алматы Тлеухан Абилдаев прокомментировал состояние заболевших коронавирусной инфекцией за прошедшие сутки, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления общественного здоровья.

За прошедшие сутки в городе выявлено 37 новых случаев. В итоге по статистике в Алматы с начала пандемии зарегистрировано 2499 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией.

Из новых случаев – это четверо из местных, сдавших анализы на коронавирус с профилактической целью, четверых выявили в рамках госпитализации в стационары города и остальные контактные лица, находившиеся на карантине.

Отмечается, что все пациенты, поступающие на госпитализацию в стационары до результатов анализа в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, находятся в отделениях в режиме фильтра. Тех пациентов, кто поступает экстренно и кому требуется срочное оперативное вмешательство, медработники оперируют в СИЗах, после чего они также до результатов анализов находятся отдельно.

В случае подтверждения диагноза в отделении проводится дезобработка.

В настоящий момент в инфекционных стационарах города на лечении от коронавирусной инфекции находятся 1038 инфицированных, из них 56 детей.

«У четырех состояние крайне тяжелое в связи с наличием сопутствующих заболеваний, у 22 тяжелое, 304 пациента находятся в состоянии средней степени тяжести и у остальных удовлетворительное. Тем самым можно сказать, что у большей половины заболевших болезнь протекает бессимптомно», – рассказал Тлеухан Абилдаев.

По его словам, в провизорных госпиталях находятся 177 человек, на карантинной изоляции 139 человек и на домашнем карантине – 14 339 граждан.

За вчерашний день в Алматы выписаны 76 человек с выздоровлением от коронавирусной инфекции. Сегодня на выписку планируется еще более 30 человек.

Итого в Алматы выписаны с начала пандемии 1451 гражданин, что составляет 59 процентов от общего числа зарегистрированных инфицированных в мегаполисе.

«Карантин в городе сохраняется, и я призываю жителей соблюдать все карантинные мероприятия, социальную дистанцию и масочный режим», – подытожил Тлеухан Абилдаев.

Напомним, за прошедшие сутки в Казахстане число заболевших коронавирусом увеличилось до 10 382, из них 5057 человек выздоровели.