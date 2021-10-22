Четыре очага пожара тушили в степи возле трассы «Павлодар-Нур-Султан»

ЭКИБАСТУЗ. КАЗИНФОРМ - Пожар, произошедший возле автодороги «Павлодар-Нур-Султан», помогали тушить и добровольцы, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как рассказали в пресс-службе областного ДЧС, 21 октября в 13:18 на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: Экибастуз, Торткудыкский с/о.

Здесь у сел Оленты и Торткудык между ж/д путями и автодорогой «Павлодар-Нур-Султан» горела сухая трава на четырех разрозненных очагах общей площадью 164 га. Также огнем были объяты и 200 рулонов свежескошенного сена массой 70 тонн.

«Загорание локализовано в 23:35. Причина – неосторожное обращение с огнем населения. Ущерба нет», - говорится в сообщении ДЧС.

На место ЧП выезжали 7 человек личного состава и 2 единицы техники ДЧС Павлодарской области. Также в тушении принимали участие добровольные пожарные формирования в количестве 20 человек от села Торткудык и 20 человек от КХ «Козган». Жертв и пострадавших нет.