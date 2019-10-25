Четыре новых дома сдадут в следующем году в Каркаралинске

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - В Каркаралинске идёт строительство доступного жилья. На следующий год сдадут четыре дома для очередников. Ключи от арендных квартир получат 72 семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки в район побывал на строительной площадке. Главу региона интересовали темпы, качество работ и отечественное содержание. Он призвал подрядчиков привлекать местных рабочих.

Акиму области рассказали о дальнейших планах в решении жилищного вопроса. В следующем году начнётся строительство ещё двух домов.

В Каркаралинске решается вопрос жилья и для врачей. По словам руководителя управления здравоохранения Ержана Нурлыбаева, реконструируют старое здание общежития. 27 квартир планируют предоставить молодым специалистам.





В Каркаралинске глава региона посетил ряд социальных объектов. Женис Касымбек в Центре детей и юношества пообщался с сельскими волонтёрами.

«Как вы видите, в вашем районе ситуация меняется к лучшему. Многое делается для молодёжи. К примеру, в этом центре действуют разные кружки по интересам, имеется станция юных туристов и натуралистов. Вы можете встречаться и общаться в коворкинг-центре. В Каркаралинске строится физкультурно-оздоровительный комплекс, где оборудуют залы для занятий волейболом, борьбой, футболом и другими видами спорта», - отметил аким области.





Он попросил молодёжь рассказывать о проблемах, требующих решения.

В Каркаралинске глава региона побывал и в районном архиве, расположенном в здании 200-летней давности. Учреждению требуется современное помещение, соответствующее стандартам хранения документов. По словам акима района Калела Максутова, земельный участок под строительство уже найден. Женис Касымбек дал поручения по разработке ПСД.



























