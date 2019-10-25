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Четыре новых дома сдадут в следующем году в Каркаралинске

25 Октября 2019 16:16
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Четыре новых дома сдадут в следующем году в Каркаралинске

КАРКАРАЛИНСК. КАЗИНФОРМ - В Каркаралинске идёт строительство доступного жилья. На следующий год сдадут четыре дома для очередников. Ключи от арендных квартир получат 72 семьи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки в район побывал на строительной площадке. Главу региона интересовали темпы, качество работ и отечественное содержание. Он призвал подрядчиков привлекать местных рабочих.

Акиму области рассказали о дальнейших планах в решении жилищного вопроса. В следующем году начнётся строительство ещё двух домов.

В Каркаралинске решается вопрос жилья и для врачей. По словам руководителя управления здравоохранения Ержана Нурлыбаева, реконструируют старое здание общежития. 27 квартир планируют предоставить молодым специалистам.


В Каркаралинске глава региона посетил ряд социальных объектов. Женис Касымбек в Центре детей и юношества пообщался с сельскими волонтёрами.

«Как вы видите, в вашем районе ситуация меняется к лучшему. Многое делается для молодёжи. К примеру, в этом центре действуют разные кружки по интересам, имеется станция юных туристов и натуралистов. Вы можете встречаться и общаться в коворкинг-центре. В Каркаралинске строится физкультурно-оздоровительный комплекс, где оборудуют залы для занятий волейболом, борьбой, футболом и другими видами спорта», - отметил аким области.


Он попросил молодёжь рассказывать о проблемах, требующих решения.

В Каркаралинске глава региона побывал и в районном архиве, расположенном в здании 200-летней давности. Учреждению требуется современное помещение, соответствующее стандартам хранения документов. По словам акима района Калела Максутова, земельный участок под строительство уже найден. Женис Касымбек дал поручения по разработке ПСД.








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Ключевые слова: Карагандинская область, Строительство,
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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