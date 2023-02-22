Четыре новые школы построят в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодаре намерены построить четыре новые школы. Учебные заведения помогут существенно сократить дефицит ученических мест в областном центре, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Тему реализации региональной части национального проекта «Комфортная школа» аким области Асаин Байханов обсудил с председателем правления АО «Samruk-Kazyna Construction».

В ходе встречи рассмотрен план строительства школ на 1200 мест каждая в павлодарских микрорайонах Достык, Усольский, Восточный и Жастар. Ещё к трем школам – №№ 4,

22 и 27 – пристроят новые корпуса для 1200 учащихся. Строительство первой комфортной школы в микрорайоне Достык начнется уже в этом году.

«Необходимо своевременно оформить земельные участки и организовать прокладку наружных инженерных сетей к новым объектам образования», – поручил Асаин

Байханов.

Напомним, по поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в 2023-2025 годы планируется построить по всему Казахстану 401 современную школу. АО «Samruk-Kazyna Construction» определено их единым заказчиком.