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Четыре новые колонии для осужденных построят в Казахстане до 2024 года

8 Ноября 2021 13:15
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Четыре новые колонии для осужденных построят в Казахстане до 2024 года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане построят новые колонии. Об этом сообщил министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев, выступая на правительственном часе в Мажилисе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Учитывая высокую затратность, начаты работы по поэтапному строительству на территории действующих колоний новых жилых блоков и реконструкции имеющихся. В то же время прорабатывается вопрос строительства в рамках государственно-частного партнерства новых колоний», - сказал Ерлан Тургумбаев.

Согласно озвученным данным, в ближайшие 3 года (2022-2024г.г.) запланировано строительство четырех учреждений в Алматинской, Актюбинской, Мангистауской и Туркестанской областях (в целом до 2029 года планируется построить 20).

В каждой из них будут промышленные зоны на 1,5 тысячи рабочих мест для осужденных.

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#Строительство   #МВД РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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