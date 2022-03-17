Четыре молокоперерабатывающих цеха откроют в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход реализации государственных программ обсудили на отчетной встрече в Жуалынском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе рабочей поездки в Жуалынский район аким Бердибек Сапарбаев принял участие в отчетной встрече акима района Олжаса Каржауова, сообщили в пресс-службе главы региона.

«В целях исполнения поручения Главы государства акимы всех уровней проводят встречи с населением, - сказал аким области. - Мы строим «слышащее государство» и наша задача – оперативно реагировать на запросы граждан».

Бердибек Сапарбаев отметил, что показатели социально-экономического развития региона в 2021 году не ниже среднереспубликанских и показателей 2020 года.

«Несмотря на кризис, связанный с пандемией, экономический рост по итогам 2021 года составил 105,8%. Все это благодаря неустанному труду и поддержке жамбылцев. Теперь наша общая задача – не сбавлять набранного темпа, следует его только наращивать. Ведется поэтапная работа по строительству социальных объектов, объектов водоснабжения и газоснабжения. Вы сами становитесь свидетелями многих важных событий. Назову лишь одну цифру – в прошлом 2021 году, не считая государственные программы, на развитие Жуалынского района было выделено 4,5 миллиарда тенге. В такое непростое время мы также рассматриваем различные источники дополнительных доходов», - сказал аким области.

В этом году в районе уровень газификации планируется довести с 93,6% до 97,7%.

«В Жуалынском районе активно развивается сельское хозяйство. Крестьян волнует вопрос с поливной водой. Общими усилиями мы должны эффективно использовать как надземные, так и подземные воды. Что касается животноводства, то проблем с нехваткой пастбищ нет. В прошлом году была проделана большая работа, в результате которой разработана карта сельхозземель. Эта карта позволила выявить и вернуть государству неиспользуемые земли. С учеными университета имени У.М. Ахмедсафина проводится работа по восстановлению имеющихся водных скважин, насосов», - сообщил глава региона.

«В 2021 году объем промышленного производства увеличился на 1,1%. В сельском хозяйстве рост составил 3,8%, объем инвестиций в основной капитал увеличился на 4,3%. В этом году планируется увеличить количество молокоперерабатывающих цехов с восьми до 12-ти. Ежедневно каждый цех выдает по 50 тонн молока. При этом 50% населения Жуалынского района занимается молочным животноводством, ежедневно производя по 50 тонн молока», - рассказал выступивший с отчетом о проделанной работе в 2021 году аким Жуалынского района Олжас Каржауов

В 2022 году планируется провести строительно-ремонтные работы на общую сумму 1 793,0 млрд тенге, в том числе капитальный ремонт трех школ, строительство двух врачебных амбулаторий.

Жуалынцы задали волнующие их вопросы и получили конкретные ответы. Бердибек Сапарбаев дал ряд поручений акиму района.

«Самое главное – общественное согласие и стабильность в обществе. Лишь общими усилиями мы добьемся значительных успехов», - резюмировал аким области.

После отчетной встречи глава региона провел прием граждан по личным вопросам и встретился с жителями Кызыларыкского сельского округа.

«Общественно-политическая ситуация в области стабильная. Не сильно, но все же оказывает влияние геополитическая ситуация. Сельчане переживают по поводу цен. Хочу сразу вас успокоить – цены на 19 социально значимых товаров будут под контролем. Дефицита сахара нет. Подписаны соглашения с местным сахарным заводом. То же самое касается и муки», - заявил Бердибек Сапарбаев.

Глава региона подчеркнул, что и дальше будут приниматься комплексные меры по созданию новых рабочих мест, своевременному начислению социальных выплат.

«Мы должны сами себя обеспечивать необходимыми продуктами. Начинать надо с личных подсобных хозяйств. На селе каждому под силу обеспечить себя мясом, молоком, хлебом. У трудолюбивого человека всякое дело спорится», - сказал Бердибек Сапарбаев.

Аким Кызыларыкского сельского округа Ермухамед Сугирбеков отчитался о работе по благоустройству сел, развитию предпринимательства, реализации проектов «Асарлатып үй салу» и «Жомарт түлек». Кызыларыкцы признали работу акима села удовлетворительной. После отчетной встречи Бердибек Сапарбаев также провел личный прием жителей этого сельского округа.

В ходе рабочей поездки аким области также ознакомился с ходом строительства школы на 100 мест в селе Алатау. По заверению строителей объект будет сдан в июне. К зданию школы уже подведена инженерная инфраструктура. Строится школа на 180 мест и в селе Дихан в рамках программы «Ауыл ел бесігі».

Далее глава региона посетил канал «Коксай», где ведутся ремонтные работы. Подрядчик – ТОО «Павлодарский речной порт» - отстает от графика. Аким области поручил филиалу «Казводхоз» контролировать качество и ход работ.

Напомним, 7 марта Президент Казахстана подписал Указ «О проведении встреч акимов с населением».