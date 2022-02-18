Четыре многоквартирных дома построят для очередников в селе Улытау Карагандинской области

УЛЫТАУ. КАЗИНФОРМ – Во втором полугодии этого года в селе Улытау планируют сдать четыре двухэтажных дома на 48 квартир. Жильё будет выделено социально уязвимым семьям из числа очередников, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В декабре прошлого года в Улытау частным застройщиком введён в эксплуатацию трехэтажный 24-квартирный жилой дом, предназначенный для выкупа и выделения жилья многодетным семьям. Также частными застройщиками реализуется проект по строительству четырёх двухэтажных восьми- и шестнадцатиквартирных жилых домов. Об этом на онлайн-брифинге на платформе Региональной службы коммуникаций рассказал аким Улытауского района Советбек Медебаев.

«Эти 48 квартир в жилых домах планируется выкупить и выделить нуждающимся. Всего в прошлом году общая площадь введённого в эксплуатацию жилья составила 13 162 квадратных метра», – отметил Советбек Медебаев.

Также спикер остановился на необходимости реконструкции автодороги между Кызылордой и Жезказганом, протяжённость которой более 420 километров.

«Ремонт трассы имеет огромное значение для Улытау-Жезказганского региона, в частности для нашего района. Для финансирования реконструкции автодороги привлечены заёмные средства Азиатского банка развития и Европейского банка реконструкции и развития. Согласно правительственному соглашению, капитальный ремонт начнут в этом году. Отремонтированная дорога будет способствовать развитию туризма», – подчеркнул Советбек Медебаев.