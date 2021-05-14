Четыре млрд тенге выделено на развитие Щучинско-Боровской курортной зоны

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В целях дальнейшего развития Щучинско-Боровской курортной зоны в 2021 году продолжилась реализация шести инвестиционных проектов, среди которых строительство дорог, водопроводов, канализации, очистных сооружений. Об этом на брифинге рассказал аким Бурабайского района Асет Муздыбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам выступающего, одним из приоритетных направлений экономики района является развитие туризма. Инфраструктура туристического обслуживания включает 178 объектов вместимостью более 13 тысяч мест.

Так, для повышения качества оказываемых услуг объектами размещения ведется активная работа по присвоению категорийности. На сегодня на территории Бурабайского района 22 объекта имеют сертификат категорийности.

«В целях дальнейшего развития Щучинско-Боровской курортной зоны в 2021 году продолжилась реализация шести инвестиционных проектов, среди которых строительство дорог, водопроводов, канализации, очистных сооружений. В 2021 году выделено из бюджетов всех уровней четыре млрд тенге.

Одной из проблем Щучинско-Борвоской курортной зоны долгое время оставалось отсутствие общественных туалетов.

«В прошлом году благодаря поддержке области мы приобрели 16 санитарно-гигиенических современных узлов контейнерного типа, в которых есть даже раковины. Сейчас начинается их установка, они будут функционировать с начала сезона. Размещены туалеты будут в прибрежной зоне и местах с туристическими объектами», - отметил А. Муздыбаев.

Спикер рассказал присутствующим и о ходе реализации инвестиционных проектов, которые стартовали в регионе еще пару лет назад. Среди них – проекты «Променад» и коттеджный городок. Как оказалось, работа над ними продолжается и сегодня. Проект «Променад» реализуется в восемь очередей, пока завершается лишь вторая. Кроме того, в Бурабайском районе был произведен выкуп участков на площади 1,2 га, где будет строиться большая аллея – сам Променад.

«Аллея будет благоустроена, с брусчаткой, лавочками, освещением. Также у нас сейчас зашли инвесторы, которые выкупили земли, заложенные в банках. Сейчас разрабатывается проект, тоже будет современные коттеджные городки. Есть также концепции по строительству современных отелей в поселке Бурабай», - отметил спикер.

По словам спикера, современные отели будут включать все удобства, которые требуют туристы, уже побывавшие за границей и знающие толк в подобных вопросах: СПА-салоны, бассейны и многое другое.