Четыре миллиона тонн зерна собрали в Акмолинской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Рост показателей отрасли агропромышленного комплекса отмечают в Акмолинской области. Об этом заявил глава региона Ермек Маржикпаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Наша область – один из основных сельскохозяйственных регионов, доля которого в валовой продукции сельского хозяйства республики составляет почти 11%. Даже несмотря на сложные климатические условия, аграриями области собран неплохой урожай около 4 млн тонн зерна при урожайности 8,8 центнеров с гектара», - рассказал во время пресс-конференции СЦК аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев.

По словам акима, продолжается работа по расширению площади орошаемых земель, которая уже доведена до 30 тысяч га.

«В дальнейшем, расширение орошаемых земель связываем со строительством Бузулукского водохранилища на территориях Есильского и Жаркаинского районов. Реализация этого уникального и значимого проекта позволит улучшить водообеспечение региона, увеличить площади орошаемых земель, положительно повлияет на экосистему, флору и фауну», - проинформировал глава региона.

«Во многом благодаря господдержке в размере около 72 млрд тенге, в области отмечен рост показателей отрасли агропромышленного комплекса», - добавил глава региона.