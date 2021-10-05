Четыре миллиона квадратных метров жилья построят в Мангистауской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Асет Иргалиев озвучил планы по строительству транспортных терминалов в рамках Комплексного плана по развитию Мангистауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По направлениям транспорта и логистики планируется строительство нового терминала и модернизация действующего международного аэропорта Актау, многофункционального морского терминала «Саржа» в порту Курык», - сказал Асет Иргалиев на заседании Правительства.

По его словам, в целях развития предпринимательства будут активно применяться инструменты программы «Дорожная карта бизнеса - 2025», «Экономика простых вещей» и «Еңбек». Также будут построено два оптово-распределительных центра в Актау и Мунайлинском районе.

«В сфере АПК будет реализовано 25 инвестиционных проектов, а также просубсидированы ставки вознаграждения при кредитовании субъектов АПК и лизинге на приобретение сельхоз животных, техники и технологического оборудования», - отметил министр.

«Продолжится работа по строительству и вводу в эксплуатацию 4 млн кв.м жилья, в том числе 220 тыс. кв.м арендного и кредитного жилья, что позволит обеспечить жильем около 33 тыс. человек», - заключил А. Иргалиев.