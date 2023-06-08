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Четыре лабораторно подтвержденных случая сибирской язвы выявили в Жамбылской области

Редактор:  
Зифа Хабирова
8 Июня 2023, 19:30
Четыре лабораторно подтвержденных случая сибирской язвы выявили в Жамбылской области

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Случаи заражения сибирской язвой выявлены среди жителей Тамды Таласского и Кольтоган Жуалынского районов Жамбылской области, передает МИА «Казинформ».

Как сообщили в Комитете санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения РК, в эпиданамнезе в трех случаях указан контакт с больным сельхозживотным - больные принимали участие в заботе скота без ветеринарного освидетельствования, а фактором заражения явилось мясо КРС.

В первом случае источник инфекции не установлен.

Ранее сообщалось, что в Костряковском сельском округе Федоровского района Костанайской области устанавливается карантин в связи с выявлением у крупного рогатого скота сибирской язвы.


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