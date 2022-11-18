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Четыре квартиры горят в Атырауской области

18 Ноября 2022, 13:09
Четыре квартиры горят в Атырауской области
18 Ноября 2022, 13:09

Четыре квартиры горят в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Четыре квартиры горят в поселке Доссор Макатского района Атырауской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня в пожарную часть №8 Макатского района поступило сообщение о том, что из жилого дома, расположенного по ул. Х.Ауқатова в поселке Доссор Макатского района, идет дым. Место пожара расположено в 44 км от пожарной части Макатского района. После прибытия на место происшествия пожарных подразделении было установлено, что открытым огнем горит кровля 4 квартир 6-квартирного дома барачного типа. Общая площадь возгорания 98 кв.м. Тушение пожара осуществляется силами ДЧС Атырауской области и ТОО «СемСер Өртсөндіруші».

На месте пожара работают 19 человек и 3 техники»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.


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