Четыре крупных нефтегазовых проекта реализуют «Самрук-Қазына» и китайская CNPC

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа «Самрук-Қазына» и китайская CNPC будут вместе развивать нефтегазовую отрасль Казахстана, передает МИА «Казинформ».
Соответствующие договоренности достигнуты сегодня на встрече в Астане между группой компаний «Самрук-Қазына» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). С казахстанской стороны переговоры возглавил глава Фонда Нурлан Жакупов, с китайской - президент CNPC Хоу Чицзюнь. Они обсудили текущие вопросы взаимодействия и достигли новых договоренностей на будущее по таким проектам, как:
- Расширение пропускной способности нефтепроводов «Кенкияк-Атырау» (режим реверса) на 6 млн тонн в год и «Кенкияк-Кумколь» на 5 млн тонн в год. Стороны согласились провести предварительные исследования