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Четыре крупных нефтегазовых проекта реализуют «Самрук-Қазына» и китайская CNPC

Редактор:  
Зифа Хабирова
7 Июня 2023, 09:36
Четыре крупных нефтегазовых проекта реализуют «Самрук-Қазына» и китайская CNPC Фото: sk.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Группа «Самрук-Қазына» и китайская CNPC будут вместе развивать нефтегазовую отрасль Казахстана, передает МИА «Казинформ».

Соответствующие договоренности достигнуты сегодня на встрече в Астане между группой компаний «Самрук-Қазына» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). С казахстанской стороны переговоры возглавил глава Фонда Нурлан Жакупов, с китайской - президент CNPC Хоу Чицзюнь. Они обсудили текущие вопросы взаимодействия и достигли новых договоренностей на будущее по таким проектам, как:
- Расширение пропускной способности нефтепроводов «Кенкияк-Атырау» (режим реверса) на 6 млн тонн в год и «Кенкияк-Кумколь» на 5 млн тонн в год. Стороны согласились провести предварительные исследования

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- Увеличение производства на Шымкентском НПЗ на 6 млн тонн в год. Стороны согласились провести анализ ресурсной базы, рынка сбыта и бизнес-модели
- Участие CNPC в создании второй нитки газопровода «Бейнеу - Бозой - Шымкент» (15 млрд куб. м в год). Решено создать создать совместную рабочую группу QazaqGaz и CNPC, а также до 31 декабря разработать ТЭО и определить предварительные источники финансирования
- Строительство ГПЗ на Кашагане мощностью 4 млрд куб м газа в год. Решено создать создать совместную рабочую группу QazaqGaz и CNPC.
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