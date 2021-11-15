Четыре крупных инвестпроекта запустили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в Туркестанской области планируется реализация 8 инвестиционных проектов на сумму 18,3 млрд тенге с созданием 587 новых рабочих мест. Запущено четыре проекта на общую сумму 2,9 млрд тенге. В результате создано 154 рабочих мест. Об этом на брифинге сообщил руководитель областного управления инвестиций и экспорта Кайрат Азимов, передает МИА «Казинформ».

На пресс-конференции руководитель управления отметил, что в девяти индустриальных зонах области решаются инфраструктурные вопросы. Он также подчеркнул, что необходимо использовать все возможности для выполнения поставленной задачи.

«В основном в региональную Карту поддержки предпринимательства государственной программы индустриально-инновационного развития на 2020-2025 годы включено 32 инвестиционных проекта на сумму 299,7 млрд тенге с созданием 5 171 нового рабочего места. А в 2022-2025 годах в рамках региональной Карты поддержки предпринимательства планируется реализовать 12 инвестиционных проектов на сумму 243,1 млрд тенге с созданием 2 220 новых рабочих мест», - сказал Кайрат Азимов.

Согласно официальным данным Комитета по статистике, за январь-ноябрь 2021 года объем инвестиций в основной капитал составил 478,6 млрд тенге. Также за девять месяцев объем инвестиций в основной капитал обрабатывающей промышленности достиг 9,1 млрд тенге.