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    12:49, 03 Октябрь 2021 | GMT +6

    Четыре казахстанских каратиста вышли в финал Премьер-лиги в Москве

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    НУР-СУЛТАН. 53КАЗИНФОРМ - Москва в эти дни принимает Премьер-лигу по каратэ. В соревнованиях принимает участие команда Казахстана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    По итогам квалификационных раундов, в финал пробились четыре наших спортсмена. Успешно преодолели турнирную сетку Кайсар Алпысбай (до 60 килограммов), Молдир Жанбырбай (до 50 килограммов), Сабина Захарова (до 55 килограммов), Софья Берульцева (до 68 килограммов).

    Добавим, что финальные поединки пройдут в воскресенье 3 октября.


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