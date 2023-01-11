Четыре кандидата претендуют на мандат депутата Сената от Алматы

11 Января 2023, 19:44

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 14 января в Казахстане пройдут очередные выборы депутатов Сената Парламента. Кандидатами от Алматы выступают четыре человека - все они женщины, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Срок регистрации кандидатов завершился 24 декабря прошлого года. Всего по Алматы путем самовыдвижения выдвинулись 10 претендентов, из них трое не прошли соответствие требованиям Конституции и Конституционного закона о выборах, двое не представили весь перечень предусмотренных для регистрации документов, а у одного были выявлены несоответствия между сданной декларацией и сведений из уполномоченных органов.

Таким образом, по Алматы зарегистрированы четыре кандидата:

- директор ГККП «Алматинский государственный колледж сервиса и технологий» Жаниязова Жаркын Лепесовна 1967 года рождения;

- директор общественного фонда «Youthart» Бекмурзаева Кристина Юрьевна 1991 года рождения;

- аким Жетысуского района города Алматы Кокобаева Гульнара Ахметжановна 1974 года рождения;

- советник председателя правления АО «Центр развития Алматы» Асанова Жанна Бейсентаевна 1975 года рождения.

Средний возраст кандидатов составляет 45 года.

24 декабря 2022 года началась агитационная кампания кандидатов, которая продлится до 13 января. На эти цели каждому из них из бюджета выделили 550 тысяч тенге.

Выборы в Сенат являются косвенными, то есть в них участвует не все население, а выборщики - граждане республики, являющиеся депутатами маслихатов. Выборщики от Алматы - 38 депутатов маслихата города, изберут депутата Сената Парламента на совместном заседании, которое состоится 14 января 2023 года.

Результаты подсчета голосов на выборах депутата Сената от Алматы устанавливаются на заседании избирательной комиссии города. Итоги выборов депутатов Сената в целом по республике устанавливаются Центральной избирательной комиссией не позднее чем в семидневный срок со дня проведения выборов.

26 ноября Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Указ о назначении на 14 января 2023 года выборов депутатов Сената Парламента в связи с окончанием конституционного срока полномочий депутатов Сената избранных в 2017 году.

Ранее сообщалось о том, как пройдут выборы депутатов Сената Парламента РК.