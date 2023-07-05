Четыре газбаллона взорвались в горящем кафе в Бурабае

БУРАБАЙ. КАЗИНФОРМ - Около 40 пожарных тушили возгорание летнего кафе в Бурабайском районе Акмолинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС региона.

«5 июля 2023 года в 03:09 поступило сообщение о возгорании летнего кафе в поселке Бурабай Бурабайского района. На место вызова незамедлительно были направлены силы и средства ДЧС - 38 человек личного состава и 10 единиц техники, ГНПП «Бурабай» - 2 сотрудников и 2 единиц техники. Принятыми оперативными действиями локализованный в 04:13 пожар ликвидирован в 05:04. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается», - сообщили в ДЧС.

По данным ведомства, на момент прибытия огнем полностью было охвачено здание летнего кафе.

«Это свидетельствует о позднем поступлении сообщения. Было принято решение дополнительно привлечь силы и средства. В ходе тушения произошел взрыв газовых баллонов в количестве 4 штук, что способствовало дальнейшему быстрому распространению огня в соседние здания. Принятыми мерами не допущено перехода огня на жилые дома», – отметил начальник отряда г.Щучинск Руслан Базарбаев.

ДЧС Акмолинской области напоминает гостям и жителям области о необходимости соблюдении правил пожарной безопасности. При возникновении пожара незамедлительно звоните по телефонам службы «101» и «112».