Четыре физкультурно-оздоровительных комплекса построят в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Развитие массового спорта – одно из главных поручений Главы государства Касым-Жомарта Токаева. О том, какие меры в этой связи принимаются в столице, как решаются насущные вопросы в сфере спорта и физической культуры, рассказали в управлении спорта Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В управлении спорта отметили, что на реализацию государственного спортивного заказа за 2021 было выделено 602 млн тенге. Всего на 2022 год было выделено 6,2 млрд тенге, из них за счет местного бюджета 5,6 млрд тенге и средств из резерва Правительства РК выделено 0,6 млрд тенге. По состоянию на 31 декабря 2022 года выдано 44 997 ваучеров, из них 26 036 активированных ваучеров.

В 2023 году на первое полугодие выделено 4,3 млрд тенге бюджетных средств. На сегодняшний день в столице функционируют 575 спортивных секций по 25 видам спорта. Общее количество выданных ваучеров на 5 апреля 2023 года составляет 44 994, из них активировано 22 306 ваучеров, количество поставщиков - 216.

В управлении спорта также проинформировали о том, что в городе имеется дефицит крытых спортивных сооружений на окраинах города.

«Для охвата массовым спортом необходимо строительство не менее 10 физкультурно-оздоровительных комплексов на территории общеобразовательных школ и на окраинах города. Поэтому с 2019 года ведутся работы по строительству 4 физкультурно-оздоровительных комплексов на окраинах города. Из них 2 физкультурно-оздоровительных комплекса ЖМ «Көктал-2» и ЖМ «Өндіріс» в 2021 году введены в эксплуатацию. Строительство 2 физкультурно-оздоровительных комплексов в жилых массивах «Ильинка», «Железнодорожный» планируется завершить в этом году», - отметили в управлении спорта.

Также в управлении спорта напомнили о том, что с марта 2022 года выдача ваучеров приостановлена, которая может привести к социальному напряжению среди поставщиков и родителей. Для открытия ваучеров необходимы дополнительные финансовые средства. В 2023 году на эти цели были выделены 4,3 млрд тенге. Необходимо дополнительно 10 млрд тенге для охвата всех очередников.

В управлении спорта считают, что сумму необходимо выделить одним разом, не разбивая от сессии к сессии, так как на финансовые средства, выделяемые в течение года, программа не может открыть выдачу ваучеров.

Ранее в столичном управлении спорта поделились данными о том, сколько жителей столицы увлекаются национальными видами спорта и как лица с ограниченными возможностями вовлекаются в спорт.