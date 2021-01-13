Четыре физкультурно-оздоровительных комплекса построят на окраинах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитию столичных окраин уделяется особое внимание. Так, в текущем году в четырех жилых массивах – Ондирис, Коктал, Уркер (Ильинка), Железнодорожный будут построены крупные физкультурно-оздоровительные комплексы. Об этом на своей странице в социальной сети «Instagram» сообщил Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

«В комплексах помимо кабинетов для занятий спортом (баскетбол, волейбол, настольный теннис, тренажерный зал, борьба, бокс) также будут расположены пункты полиции, почтовые отделения, клубы по интересам для пожилых людей, ЦОНы и т.д. Посещать физкультурно-оздоровительные комплексы жители смогут на бесплатной основе.

Руководство страны уделяет особое внимание развитию жилых массивов, в том числе популяризации массового спорта. Для этого создаем все условия«, - написал Алтай Кульгинов.

По его информации, в прошлом году благоустроили свыше 760 тысяч квадратных метров - более 150 дворов и 60 общественных пространств.

«Акцент сделали на старой части города, также на местах, где ранее были пустыри, заброшенные и болотистые местности, где снесли аварийные ветхие дома. Тем самым, на карте столицы появились новые точки притяжения. В текущем году продолжим работать над их увеличением. Также с весны продолжим уделять особое внимание озеленению города! В мегаполисе должно быть как можно больше экозон», - отметил аким столицы.