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Четыре физкультурно-оздоровительных комплекса построят на окраинах Нур-Султана

13 Января 2021 14:10
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Четыре физкультурно-оздоровительных комплекса построят на окраинах Нур-Султана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Развитию столичных окраин уделяется особое внимание. Так, в текущем году в четырех жилых массивах – Ондирис, Коктал, Уркер (Ильинка), Железнодорожный будут построены крупные физкультурно-оздоровительные комплексы. Об этом на своей странице в социальной сети «Instagram» сообщил Алтай Кульгинов, передает МИА «Казинформ».

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«В комплексах помимо кабинетов для занятий спортом (баскетбол, волейбол, настольный теннис, тренажерный зал, борьба, бокс) также будут расположены пункты полиции, почтовые отделения, клубы по интересам для пожилых людей, ЦОНы и т.д. Посещать физкультурно-оздоровительные комплексы жители смогут на бесплатной основе.

Руководство страны уделяет особое внимание развитию жилых массивов, в том числе популяризации массового спорта. Для этого создаем все условия«, - написал Алтай Кульгинов.

По его информации, в прошлом году благоустроили свыше 760 тысяч квадратных метров - более 150 дворов и 60 общественных пространств.

«Акцент сделали на старой части города, также на местах, где ранее были пустыри, заброшенные и болотистые местности, где снесли аварийные ветхие дома. Тем самым, на карте столицы появились новые точки притяжения. В текущем году продолжим работать над их увеличением. Также с весны продолжим уделять особое внимание озеленению города! В мегаполисе должно быть как можно больше экозон», - отметил аким столицы.


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#Нур-Султан   #Спорт   #Строительство  
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