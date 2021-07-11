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    11:24, 11 Июль 2021 | GMT +6

    Четыре факта незаконной добычи гравия выявили в Туркестанской области

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    ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Сотрудники природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконного пользования недрами. Главной целью является профилактика и пресечение фактов самовольного пользования природным ресурсами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

    К примеру, во время очередных отработок инспектор природоохранной полиции МПС Сарыагашского РОП капитан полиции Бексултан Кенесов выявил 4 факта незаконной добычи и перевозки гравия.

    Собранные материалы административных правонарушений полицейские направили в Департамент экологии для привлечения нарушителей к административной ответственности.

    В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают, что за незаконную добычу гравия предусмотрена строгая ответственность и призывают граждан соблюдать природоохранное законодательство.


    Теги:
    Туркестанская область Борьба с преступностью
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