Четыре факта незаконной добычи гравия выявили в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН.КАЗИНФОРМ - Сотрудники природоохранной полиции МПС ДП Туркестанской области продолжаются рейдовые мероприятия по выявлению фактов незаконного пользования недрами. Главной целью является профилактика и пресечение фактов самовольного пользования природным ресурсами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.

К примеру, во время очередных отработок инспектор природоохранной полиции МПС Сарыагашского РОП капитан полиции Бексултан Кенесов выявил 4 факта незаконной добычи и перевозки гравия.

Собранные материалы административных правонарушений полицейские направили в Департамент экологии для привлечения нарушителей к административной ответственности.

В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают, что за незаконную добычу гравия предусмотрена строгая ответственность и призывают граждан соблюдать природоохранное законодательство.