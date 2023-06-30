Четыре дополнительных пожарных поста открыли в Алматинской области

КОНАЕВ. КАЗИНФОРМ - В целях предотвращения пожаров в пожароопасный период в лесных массивах и государственных парках, по указанию Министерства по ЧС РК, ДЧС Алматинской области были созданы 4 пожарных поста в Кегенском, Енбекшиказахском, Талгарском и Карасайском районах. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как отметили в ДЧС, посты предназначены для оперативного реагирования в случае возникновения загораний в лесных массивах и их ликвидации на начальной стадии. Круглосуточный мехдозор необходим для визуального контроля определенных участков лесной зоны, где имеется опасность возникновения загораний в пожароопасный период.

На двух из них несут дежурство сотрудники ДЧС Алматинской области, на остальных - сотрудники военной части №28237.

На постах в Кегенском, Енбекшиказахском районах несут дежурство по 4 сотрудника и 1 единицы техники ДЧС Алматинской области.

На территории Иле-Алатауского национального парка в ущелье Известковое Карасайского района дежурят 30 военнослужащих ВЧ №28237 в количестве 30 человек и 8 единиц техники.

На территории Иле-Алатауского национального парка в ущелье Маралсай Талгарского района, на расстоянии 2 километра до КПП дежурят 2 сотрудника и 1 единица техники СПЧ-2 г.Талгар, на расстоянии 1 километр от КПП Маралсай дежурят 28 военнослужащих и 6 единиц техники ВЧ№28237.

Военнослужащие обеспечены шанцевыми инструментами и всем необходимым инвентарем для тушения возможных загораний. А также обеспечены необходимым количеством памяток для раздачи отдыхающим гражданам, посещающим ущелье Известковое и ущелье Маралсай Иле-Алатауского парка.

Посты будут работать круглосуточно до завершения пожароопасного периода.