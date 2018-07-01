Четыре дня тушили горевший сухостой в Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Ликвидирован степной пожар в Байдибекском районе Туркестанской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу областного Департамента по ЧС.

По данным ведомства, вместе с жарой в регионе значительно возросла пожароопасная ситуация. Так, на территории Байдибекского района Туркестанской области с 23 по 26 июля 2018 года в четырех направлениях горела сухая трава. Сухостой горел в горной местности Борылсайского, Актасского и Акбастауского сельских округов, общая площадь горения составила 276 га.

«На протяжении четырех дней 66 человек личного состава и 8 единиц техники Службы пожаротушения, 115 человек и 20 единиц техники лесного хозяйства в трех сельских округах день и ночь боролись со степным пожаром. И только на четвертые сутки рано утром пожар был полностью ликвидирован», - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что на территории Байдибекского района с начала 2018 года зарегистрировано два природных пожара площадью 461 га. В основном их причиной является жаркая погода, а также неосторожное обращение с огнем при отдыхе на природе, в том числе бесконтрольно оставленные разведенные костры, брошенные непотушенные окурки и стеклянные бутылки, оставленные промасленные, горючие материалы и мусор. В летний период противопожарная служба области переведена на усиленный режим работы.

«Чтобы не стать виновником пожара на природе, не разводите костры в хвойных молодняках, на участках поврежденного леса, в местах подсохшей травы, под кронами деревьев. Покидая лес или степь, костер необходимо засыпать землей или залить водой до полного прекращения тления, за собой не оставлять горючие материалы и мусор, не бросать непотушенные окурки, пластиковые и стеклянные бутылки. При обнаружении любого загорания сухой травы необходимо приступить к тушению, а если нет возможности потушить своими силами, то обязанность каждого - незамедлительно сообщать акиму сельского округа, работникам лесного хозяйства, противопожарной службы и полиции», - просят жителей спасатели.

Тушение загорания сухой травы производится подручными средствами: ветками деревьев, лопатой и хлопушками.