Четыре дачи сгорели из-за костра в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области зарегистрировали за неделю более 100 возгораний сухой травы и камыша. В Петропавловске костер из сухих листьев уничтожил четыре дачных домика, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Североказахстанские спасатели бьют тревогу: с наступлением пожароопасного периода в регионе резко возросло количество возгораний, причинами которых являются неосторожное обращение с огнем, нарушение правил пожарной безопасности при сжигании сухой растительности, мусора и бытовых отходов.

«Буквально вчера на территории одного из дачных обществ произошел пожар. Поступило сообщение о возгорании травы. Когда прибыли пожарные подразделения, огонь перекинулся на дачные домики. Четыре дачи сгорели. Виновника возгорания установили на месте. Им оказался участник этого же садоводческого общества. Он наводил порядок на своем участке, собрал сухую листву и поджег. Из-за сильного ветра огонь быстро распространялся и привел к таким последствиям. Мужчину привлекли к ответственности», - рассказал на брифинге начальник управления государственного пожарного контроля Дмитрий Растихин.

Заместитель руководителя управления природных ресурсов и регулирования природопользования Анатолий Усольцев добавил, что за три дня произошло 15 возгораний вблизи лесных массивов.

«Население выбирает ветреную погоду для сжигания сухой травы на пастбищах и полях. Поджигают и убегают. Когда приезжает лесная охрана, огонь уже распространяется по большой территории. В акиматы районов направлено письмо о запрете сжигания стерни и пожнивных остатков в период проведения весенне-полевых работ. Для пресечения фактов неконтролируемого сжигания пожнивных остатков в каждом районе формируются оперативные группы в составе сотрудников полиции, службы ЧС и лесных хозяйств. Проводится патрулирование лесных массивов», - сказал А.Усольцев.

Д. Растихин напомнил, что согласно действующим правилам пожарной безопасности, в условиях устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды не допускается разведение костров, проведение пожароопасных работ, топка печей, розжиг углей, кухонных очагов и котельных установок, работающих на твердом топливе. Забыть в этот период нужно и о шашлыках.

«Работают 38 мобильных групп из числа сил гражданской зашиты, местной полицейской службы, лесных учреждений и местных исполнительных органов, которые проводят рейды. За нарушение правил пожарной безопасности к административной ответственности уже привлекли 16 нарушителей», - добавил Д.Растихин.