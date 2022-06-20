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Четыре человека скончались в Шардаре в результате ДТП

Автор:  
Арайлым Мұрат
20 Июня 2022, 12:17
Четыре человека скончались в Шардаре в результате ДТП

ШАРДАРА. КАЗИНФОРМ – В Шардаре в результате дорожно-транспортного происшествия скончались водитель и три пассажира. Еще один пострадавший находится в реанимационном отделении, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространилось видео с момента происшествия. На кадрах видно, как машина, проезжая на высокой скорости, съехала с правой обочины дороги.

В департаменте полиции Туркестанской области пояснили, что на место аварии незамедлительно выехали начальник управления дознания ДП Туркестанской области М. Ермеков, следственно-оперативная группа и представители прокуратуры.

«В результате ДТП погибли 4 человека: водитель и трое пассажиров: молодой человек и две девушки. Еще одна пассажирка, молодая девушка, находится в реанимационном отделении больницы. Факт зарегистрирован по части 4 статьи 345 Уголовного кодекса РК. Назначена экспертиза. Все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе расследования», - прокомментировали в полиции.

Туркестанская область   ДТП   Происшествия   Транспорт   МВД РК   Регионы   Общество  
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