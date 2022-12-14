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Четыре человека пострадали в массовом ДТП на барахолке в Алматы

14 Декабря 2022, 16:39
Четыре человека пострадали в массовом ДТП на барахолке в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Четыре автомобиля столкнулись на барахолке в Алматы, в результате телесные повреждения получили четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места ДТП появилось в сети. «Барохолка. Сегодня утром», - говорится в посте.

По данным департамента полиции Алматы, столкновение произошло 14 декабря в 08:10 утра.

«Водитель автомашины марки Mercedes следовал по улице Северное кольцо в северном направлении. Не справившись с рулевым управлением, он выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомашиной марки Nissan, которую от удара отбросило на следовавшую справа от него Toyota и далее на автомашину Isuzu. Телесные повреждения получили четыре человека, в том числе два водителя и два пассажира», - сообщили в пресс-службе департамента полиции.

Данный факт принят в производство сотрудниками управления полиции Жетысуского района Алматы.


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