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Четыре человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Алматы

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Февраля 2023, 22:41
Четыре человека пострадали в ДТП с двумя автобусами в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Два пассажирских автобуса столкнулись по улице Ауэзова в Алматы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места ДТП появилось в сети.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня в 9 утра в Алмалинском районе.

«Как сообщили в дежурной части управления местной полицейской службы, водитель автобуса 22-го маршрута, следуя по улице Ауэзова на север, допустил столкновение с автобусом 119-го маршрута, который стоял на остановке в попутном направлении. В результате этой аварии 4 пассажира общественного транспорта обратились за медпомощью. Факт ДТП зарегистрирован и принят в производство сотрудниками УП Алмалинского района», - сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

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Публикация от АВТОАДВОКАТ АВТОЮРИСТ АЛМАТЫ (@avtoadvokat.almaty)

В начале февраля в Алматы также произошло ДТП с участием двух автобусов, в результате которого пострадали шесть человек.

Кадр из видео


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