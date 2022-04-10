Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Происшествия, ЧС

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматинской области

Автор:  
Еламан Турысбеков
10 Апреля 2022, 16:06
Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В поселке Отенай Алматинской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и легковым автомобилем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео с места аварии появилось в сети.

В пресс-службе департамента полиции Алматинской области сообщили, что столкновение автомашин произошло утром 10 апреля в поселке Отенай на пересечении улиц Хван и Слямова. По предварительной версии водитель Mazda Cronos проигнорировав дорожный знак выехал с второстепенной дороги на главную.

«В результате, 47-летний водитель автобуса Isuzu и трое его пассажиров, среди них двое женщин, были госпитализированы с различными травмами в больницу. Разбирательством по факту занимаются сотрудники талдыкорганской городской полиции», - сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматинской области.


Алматинская область   ДТП   Происшествия   Транспорт   Видео   Регионы  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Новые кадровые назначения в Казахстане
Новые кадровые назначения в Казахстане
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
Четыре человека погибли в результате ДТП в Атырауской области
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
41 человек погиб, восемь ранены при нападении на школу в Уганде
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Полиция освободила заложников в банке в Астане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Пожар тушат в лесу в Восточном Казахстане
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению
Касым-Жомарт Токаев: Государство всегда будет уделять особое внимание здравоохранению