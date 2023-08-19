ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Четыре человека погибли в ДТП в Туркестанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

18 августа около 23:30 часов в Байдибекский районный отдел полиции поступило сообщение об аварии. В ходе осмотра места ДТП установлено, что на трассе областного значения Шаян-Екпинди автомобиль Nissan выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Mercedes Benz 200. В результате аварии Mercedes загорелся, а находившиеся внутри трое пассажиров и водитель погибли на месте происшествия. ДТП зарегистрировано в Едином реестре досудебных расследований по ч. 4 ст. 345 УК РК. Назначены соответствующие экспертизы. Водитель Nissan водворен в изолятор временного содержания.