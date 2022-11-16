Четыре человека погибли в аварии на трассе в СКО

16 Ноября 2022, 18:46

16 Ноября 2022, 18:46

Четыре человека погибли в аварии на трассе в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в аварии на автодороге Астана-Петропавловск погибли четыре человека, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента полиции, дорожно-транспортное происшествие зарегистрировали около шести часов утра. Столкнулись Toyota Land Cruiser Prado и Audi-100 с прицепом. Погибли оба 51-летних водителя и двое пассажиров Audi, 51 и 40 лет. Все жители города Петропавловска.

Известно, что Toyota Land Cruiser Prado двигался со стороны Кокшетау, Audi - со стороны Петропавловска.

Досудебное расследование проводится по уголовной статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами».

«Назначены экспертизы. Проводятся следственные действия, направленные на всестороннее исследование обстоятельств дела, по результатам которых будет принято окончательное процессуальное решение», - добавили в пресс-службе.

Фото: t.me/POLICE_of_KZ