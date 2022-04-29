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    16:27, 29 Апрель 2022 | GMT +6

    Четыре человека погибли при пожаре в Северо-Казахстанской области

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Пожар вспыхнул в частном жилом доме в селе Майское Акжарского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Северо-Казахстанской области.

    Село находится в 53 километрах от ближайшей пожарной части. Информация о возгорании поступила 29 апреля в 03 ч. 28 мин.

    «На место происшествия выехал пожарный караул пожарной части № 8 районного центра. Дом горел открытым пламенем. Тушение возгорания производилось добровольным противопожарным формированием крестьянского хозяйства «Майское-Агро». До прибытия пожарных местное население обнаружило тело 59-летней женщины. В ходе ликвидации пожара были найдены тела трех мужчин: 64-летнего хозяина дома и его гостей, в возрасте 47 и 55 лет. Также пожарные вынесли один газовый баллон», - сообщили в пресс-службе ДЧС.

    Пожар был ликвидирован в 05 ч. 40 мин. В тушении были задействованы 4 единицы техники и 14 человек личного состава пожарных подразделений, добровольного противопожарного формирования и местного населения.

    Дом полностью уничтожен огнем. Причина и материальный ущерб устанавливаются. Со слов соседей, погибшие регулярно употребляли спиртные напитки.

    В Акжарском районе сотрудники отдела по ЧС и пожарной части с начала отопительного периода провели 992 подворовых обхода жилых домов, с охватом 3500 человек. Обход жилого сектора по указанному адресу проведен в сентябре 2021 года.


    Теги:
    Регионы Казахстана Пожар Северо-Казахстанская область МЧС Происшествия Происшествия, ЧС
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