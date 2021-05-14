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    22:36, 13 Май 2021 | GMT +6

    Четыре банкомата ограбили в Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Серийные воры обворовывали в Алматы банковские терминалы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

    Установлено, что злоумышленники орудовали ночью. Они путем взлома вскрывали терминалы различных банков, вынимали кассету, доставали деньги, затем ячейку обратно возвращали в устройство.

    «Подозреваемые задержаны. Их четверо. Во время своего последнего преступления они похитили из терминала свыше 160 тысяч тенге. В ходе допросов подозреваемые признались в совершении четырех аналогичных краж. Уголовное дело расследуется по ст. 188 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания», - рассказал начальник УП Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.


    Теги:
    Борьба с преступностью Алматы Правоохранительные органы
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