Четыре банкомата ограбили в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Серийные воры обворовывали в Алматы банковские терминалы, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции города.

Установлено, что злоумышленники орудовали ночью. Они путем взлома вскрывали терминалы различных банков, вынимали кассету, доставали деньги, затем ячейку обратно возвращали в устройство.

«Подозреваемые задержаны. Их четверо. Во время своего последнего преступления они похитили из терминала свыше 160 тысяч тенге. В ходе допросов подозреваемые признались в совершении четырех аналогичных краж. Уголовное дело расследуется по ст. 188 УК РК. Задержанные водворены в изолятор временного содержания», - рассказал начальник УП Медеуского района подполковник полиции Даурен Утебаев.